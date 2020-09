Sesa atualiza dados e registra 106 casos no Litoral

Depois de uma semana com poucos casos registrados, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou seus dados e confirmou 106 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná nesta sexta-feira (11). São 58 em Paranaguá, 17 em Guaratuba, 17 em Pontal do Paraná, 8 em Morretes, 5 em Matinhos e 1 em Antonina.

O Litoral tem agora 5.658 casos confirmados: Paranaguá (3522), Guaratuba (599), Pontal do Paraná (440), Morretes (402), Antonina (343), Matinhos (313) e Guaraqueçaba (39). Já são 4.205 pessoas recuperadas.

O número de óbitos provocados pela covid permanece em 128: Paranaguá (78), Guaratuba (15), Pontal (12), Matinhos (10), Antonina (6), Morretes (4) e Guaraqueçaba (3).

No Paraná, a Sesa confirmou 2.303 novos casos e 70 óbitos por covid nesta sexta. O Estado tem 149.072 casos confirmados, 104.110 pessoas recuperadas e 3.741 mortes em decorrência do novo coronavírus.