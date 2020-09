Homem transportava 740 g de maconha de bicicleta

Ouça a notícia

A Polícia Militar prendeu, em Guaratuba, um homem que transportava grande quantidade de maconha em plena luz do dia.

Na manhã de quarta-feira (9), policiais da Rotam patrulhavam o bairro Mirim quando, na avenida Matinhos, viram um homem de bicicleta carregando uma sacola plástica, “aparentemente nervoso, em atitude suspeita”, conforme informaram.

Os policiais interceptaram e abordaram o suspeito e encontraram um grande tablete de maconha, que depois constatou-se ter 740 gramas.

O homem, de 28 anos, disse que estava transportando e guardando a droga para outras pessoas. Ele foi preso em flagrante e, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

Mulheres – Na tarde do mesmo dia, não muito longe dali, no bairro Piçarras, a Rotam prendeu duas mulheres por tráfico. Os policiais patrulhavam na travessa Três, esquina com a avenida Guarani, quando avistaram uma mulher “em atitude suspeita”, relataram.

Com a mulher encontraram 31 pedras de crack “prontas e embaladas para a comercialização”. Mais adiante, foi abordada outra mulher, “também em atitude suspeita”. Com ela, a equipe encontrou 31 gramas de maconha.

Diante do flagrante, as duas mulheres, de 33 e 20 anos, foram detidas e encaminhadas até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Fonte e fotos: Comunicação Social do 9º BPM