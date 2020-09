Moradora de Guaratuba de 81 anos é nova vítima da covid

Guaratuba registrou mais uma morte por covid, uma senhora de 81 anos, residente no Centro da cidade e que estava internada no hospital do Rocio, em Campo Largo. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o falecimento, que aconteceu ontem, sexta-feira (11), mas, como de praxe, não divulgou o nome da paciente.

Nas redes sociais, a família de dona Anna Maria Lázaro Senek confirmou o falecimento e manifestou a profunda tristeza pela perda da “guerreira”, que estava há mais de um mês enfrentando a covid. As mensagens revelam que ela era uma pessoa muito querida e que alegrava a todos, conforme repetidas declarações de familiares e amigos.

Após a publicação desta reportagem, um dos seus filhos, Marcelo Senek, falou do sofrimento que ela teve no pouco tempo da doença, da dor da família em fazer o enterro do lado de fora do cemitério e também da importância das medidas de proteção.

– “Essa doença não é brincadeira não, como muita gente (que acredita que é) fica criticando o prefeito, falando que tem que liberar a praia. Coitado do nosso prefeito”, desabafou.

– Não tô fazendo propaganda pra ninguém, não tô defendendo também ninguém, tô falando (porque) que tem de ser justo; é a dor de um filho que perdeu uma mãe”, disse. “A minha mãe deu entrada no PS aqui em Guaratuba e foi muito bem atendida, encaminharam para um lugar ótimo que foi Hospital do Rocio onde também foi muito bem atendida. Ela lutou com todas as forças que podia, ela ficou em torno de 35 ou 37 dias”, contou Marcelo Senek.

O óbito foi confirmado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, que não registrou nenhum novo caso de covid em Guaratuba. Em todo o Litoral, houve 62 confirmações neste sábado (12): Paranaguá (49), Pontal do Paraná (8), Morretes (3) e Matinhos (2).

O Litoral, que proporcionalmente ao número de habitantes, é a segunda região com maior incidência de casos do Paraná, já soma 5.720 confirmações da covid: Paranaguá (3.571), Guaratuba (599), Pontal do Paraná (448), Morretes (405), Antonina (343), Matinhos (315) e Guaraqueçaba (39). São 4.205 pessoas recuperadas: Paranaguá (2.660), Morretes (376), Guaratuba (416), Antonina (306), Matinhos (244), Pontal do Paraná (181) e Guaraqueçaba (22).

Já houve 129 mortes em decorrência do novo coronavírus na região, que também está em segundo no coeficiente de mortalidade: Paranaguá (78), Guaratuba (16), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6) e Morretes (4) e Guaraqueçaba (3).

Confira os índices da covid-19 no Litoral do Paraná

No Paraná, foram registrados hoje 2.220 novos casos e 20 óbitos. Já são 151.293 pessoas diagnosticadas com a covid, 104.110 recuperadas e 3.761 mortes por causa do novo coronavírus no Estado.

O Brasil teve 814 mortes e 33.523 casos registrados hoje, segundo o Ministério da Saúde. Já foram 4.315.687 pessoas contaminadas, com 131.210 mortes pela covid-19 no país.