Feriadão com comércio movimentado e prevenção à covid

Ouça a notícia

O Jornal de Guaratuba que começou a circular neste sábado (12) faz um balanço da fiscalização no feriado de Sete de Setembro, com a cidade lotada e a preocupação com o coronavírus.

Jornal de Guaratuba – Mesmo com as restrições de acesso às praias e espaços públicos, Guaratuba registrou um movimento grande no feriadão da Independência. Mais de 18 mil veículos entraram na cidade de sexta-feira (4) até domingo (6) e quem passou pelas principais ruas percebeu a movimentação no comércio. Uma ação especial para evitar aglomerações e a proliferação do coronavírus com barreiras sanitárias de orientações e inspeções aconteceu em diversas partes da cidade e em horários diferenciados de sexta-feira (4) até terça-feira (8).

A ação teve a participação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana – AIFU, Polícia Militar, Departamento Municipal da Fiscalização e Vigilância Sanitária e Ambiental de Guaratuba.

Sob coordenação da Vigilância Sanitária do Município, as equipes que percorreram o comércio verificaram que o setor está bem orientado e tem atendido as normas do município. O uso de máscaras, a higienização constante e a distância entre as pessoas são medidas muito práticas e eficazes para evitar o contágio. Foram 165 estabelecimentos vistoriados, com 12 adequações, 5 autos de infrações e 1 estabelecimento teve que suspender a atividade. Nas barreiras e blitz de orientação sobre prevenção da Covid-19, 2.444 pessoas foram abordadas.

A Pandemia não acabou

O Litoral é a região do Estado do Paraná com a segunda maior incidência de casos de Covid-19, proporcionalmente ao número de habitantes, a primeira é a regional de Foz do Iguaçu. Também é a segunda em coeficiente de mortalidade, só atrás da vizinha Região Metropolitana.

Em Guaratuba, as medidas de isolamento vêm se adaptando à realidade, permitindo o funcionamento de atividades empresariais sob estrito controle das normas de higiene, proteção e distanciamento. As praias foram liberadas de segunda-feira até as 18h de sexta-feira, quando o movimento é menor. Após as 18h de sexta, nos finais de semana e feriados o acesso é proibido. A desobediência pode gerar multa de R$ 500.