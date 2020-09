Guaratuba mantém principais restrições e altera tabela das atividades

Ouça a notícia

O Município de Guaratuba prorrogou até o dia 30 de setembro as medidas de restrição para a proteção da coletividade em relação ao coronavírus, fez alterações na tabela dos horários das atividades e retomou o horário de atendimento presencial de algumas repartições públicas.

O novo Decreto foi publicado hoje e entra em vigor nesta quarta-feira (16), quando termina a validade do decreto anterior. As medidas foram aprovadas pelo Comitê de Gestão de Crise Interinstitucional da Covid-19, com base no quadro atual da pandemia na cidade e na região.

Continua proibido o acesso à praia e aos calçadões nos finais de semana e feriados. Mas, durante os dias em que o acesso é permitido – de segunda-feira até as 18h de sexta-feira –, fica autorizada a prática de esportes em duplas que não exijam contato: futevôlei, vôlei de praia e beach tennis. Esportes individuais, como corrida, caminhada e o surf já estavam liberados nos dias de semana.

Atendendo solicitação do setor e analisando o impacto sobre a saúde pública, as imobiliárias foram incluídas na lista de atividades autorizadas a funcionar todos os dias da semana, inclusive aos domingos.

Em relação ao funcionamento das repartições públicas, a partir desta quarta-feira (16) será retomado o atendimento público das 8h às 14h, sem intervalo para almoço, “com a retomada gradual das atividades presenciais, observadas todas as regras de distanciamento social e higiene previstas”.

As secretarias municipais que têm horário de funcionamento em regime de escala ou plantão permanecerão com seu atendimento padrão, como, por exemplo, Saúde, Segurança Pública, Bem Estar e Promoção Social, Obras, Meio Ambiente e Fiscalização. A Agência do Contribuinte vai funcionar das 8h30 às 17h30.

O anexo ao Decreto nº 23.532 contém a tabela dos horários das diversas atividades.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba