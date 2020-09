Festival de Inverno divulga minicursos e apresenta peça online

Ouça a notícia

Saiu o resultado do edital para seleção de ministrantes dos minicursos da edição virtual do Festival de Inverno da UFPR.

Foram 9 propostas classificadas. Os minicursos acontecerão de 13 a 16 de outubro em ambiente virtual de aprendizagem.

Acesse o resultado: http://www.proec.ufpr.br/festival2020/links/editais.html

O Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná é realizado há 30 anos, tradicionalmente nas férias de julho, em Antonina. Neste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, foi primeiramente adiado e agora transformado em um evento virtual.

Neste sábado (19) e domingo (20), serão feitas apresentações da peça teatral “Para não morrer”, como esquenta para a 30ª edição do Festival. As exibições serão realizadas às 20h, com transmissão pela internet e interpretação através da linguagem de sinais. A criação é de Nena Inoue que, por sua atuação, recebeu o Prêmio Shell 2019 de Melhor Atriz e o Troféu Gralha Azul 2017.

Confirme sua presença no evento aqui: https://bit.ly/3kjwHWB