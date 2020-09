Atingidos pelo ciclone bomba em Guaratuba podem sacar FGTS

Ouça a notícia

Está liberado o saque do FGTS Calamidade Pública para os moradores de Guaratuba que foram atingidos pelo ciclone extratropical no dia 30 de junho, o chamado “ciclone bomba”.

A pessoa que tem direito precisa baixar o aplicativo FGTS da Caixa em seu celular (passo a passo nas imagens). O saque ficará disponível até o dia 25 de outubro.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e a Secretaria Municipal das Demandas da Área Rural estão esclarecendo dúvidas. No Cras o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. O telefone 3472-8602 também está disponível para orientações.

Na área rural, o atendimento é realizado das 9h30 às 12h e das 13h às 15h30.

Reconhecimento de Emergência

A liberação do saque é possível diante do decreto municipal de situação de emergência (nº 23.486), da homologação da decretação de emergência do governo estadual em 9 de julho (nº 5.104) e do reconhecimento do governo federal através de portaria em 22 de julho (nº 2.000). O reconhecimento pela Defesa Civil Estadual, pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal é resultado de um trabalho exaustivo de equipes de diversas secretarias municipais que fizeram o levantamento detalhado das famílias atingidas, com comprovações em fotos e registros.

O ciclone derrubou árvores e postes, destelhou casas e prédios públicos e particulares. Na área rural, além dos prejuízos nos imóveis, houve interrupção da energia elétrica e grande devastação nas lavouras, sobretudo de banana.