Hospital Regional confirma morte de morador de Matinhos por covid

O Hospital Regional do Litoral (HRL) confirmou a morte de um paciente de Matinhos por covid-19, um homem de 64 anos. O boletim divulgado nesta manhã de quinta-feira (24) informa que o paciente faleceu na segunda-feira (21).

Há outros 3 óbitos ocorridos no HRL investigados para covid. Já foram exatas 100 mortes de pacientes com a doença causada pelo novo coronavírus no hospital, que fica em Paranaguá.

Nesta manhã, o HRL tem 18 pacientes na ala covid, sendo 16 confirmados com a doença e 2 em investigação.

No informe da Secretaria de Estado da Saúde desta quarta-feira (23), sobre o coronavírus, Matinhos aparecia com 13 óbitos e o Litoral com 144. A morte confirmada hoje ainda não constava.