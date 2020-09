Sesa confirma morte em Matinhos e 57 novos casos em Paranaguá

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta quinta-feira (25) a morte do morador de Matinhos por covid-19, um homem de 64 anos, que faleceu na segunda-feira (21). A causa também tinha sido confirmada na manhã de quinta pelo Hospital Regional do Litoral, onde estava internado.

O Informe da Sesa só foi divulgado no final do dia devido a problemas técnicos da secretaria. Ele aponta que o Litoral teve 77 novos casos confirmados de covid, sendo 57 em Paranaguá. Também houve 7 novos casos em Guaratuba, 7 em Antonina, 3 em Pontal do Paraná, 2 em Morretes e 1 em Matinhos.

No total são 6.314 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (3.987), Guaratuba (660), Pontal do Paraná (492), Morretes (436), Antonina (357), Matinhos (339) e Guaraqueçaba (43).

Já são 4.746 pacientes recuperados: Paranaguá (2.907), Guaratuba (482), Morretes (413), Antonina (315), Pontal do Paraná (341), Matinhos (259) e Guaraqueçaba (29).

Já morreram 145 moradores do Litoral em decorrência da covid: Paranaguá (82), Guaratuba (18), Matinhos (14), Pontal do Paraná (12), Morretes (9), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).

Confira no gráfico o número de casos e mortes em proporção à população de cada cidade (casos / 100 mil habitantes).