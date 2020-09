Litoral tem 45 novos casos confirmados de covid-19

O Litoral do Paraná teve 45 novos casos de covid-19 registrados nesta sexta-feira (25). A informação só foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta manhã de sábado.

O Informe Epidemiológico da Sesa sobre o coronavírus também confirmou os quatro óbitos informados ontem: 3 em Paranaguá e 1 em Guaratuba. Com a atualização dos dados, o Litoral chega a 149 mortes decorrentes da covid, com um coeficiente de mortalidade de 50 para cada 100 mil habitantes, permanecendo como o segundo maior índice do Estado, só atrás da Região Metropolitana de Curitiba – que tem um coeficiente de 57,7.

Os maiores índices de mortalidade na região estão em Morretes e Paranaguá, empatados com 54,7. O menor é em Antonina, com 36,8, mas a cidade ainda tem um óbito informado ontem pelo Hospital Regional do Litoral e que ainda não foi incluído no boletim da Sesa.

Os novos casos registrados ontem pela Sesa foram em: Paranaguá (28), Guaratuba (7), Pontal do Paraná (4), Guaraqueçaba (3), Matinhos (2) e Morretes (1).

O Litoral soma 6.359 casos confirmados da doença: Paranaguá (4.015), Guaratuba (667), Pontal do Paraná (496), Morretes (437), Antonina (357), Matinhos (341) e Guaraqueçaba (46). Com 2.1345 casos / 100 mil, também é a segunda região do Estado em incidência da covid, só atrás da região de Foz do Iguaçu, que tem 2.256 / 100 mil.

Já são 4.764 pacientes recuperados nos sete municípios: Paranaguá (2.918), Guaratuba (482), Morretes (413), Antonina (315), Pontal do Paraná (341), Matinhos (266) e Guaraqueçaba (29).

Dos 149 óbitos por covid na região confirmados pela Sesa, 85 foram em Paranaguá, 19 em Guaratuba, 14 em Matinhos, 12 em Pontal do Paraná, 9 em Morretes, 7 em Antonina e 3 em Guaraqueçaba.

