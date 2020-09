Hospital Regional confirma 5 mortes do Litoral por covid

O Hospital Regional do Litoral informou, na manhã desta segunda-feira (28), a morte de mais 5 moradores da região por covid-19.

São duas pessoas de Guaratuba, uma mulher de 45 anos e um homem de 67; duas de Paranaguá, 1 mulher de 73 e um homem de 84; e uma mulher de Matinhos de 66 anos. De acordo com o hospital os falecimentos aconteceram no sábado e no domingo. Há ainda 1 óbito sendo investigado para covid.

As duas pessoas de Guaratuba que faleceram eram da mesma família e moravam no bairro Coroados.

O Hospital Regional, que fica em Paranaguá, informa que tem 16 pacientes internados por covid, sendo 12 já confirmados para a doença e 4 em investigação.