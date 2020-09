Sesa confirma 6 óbitos por covid no Litoral

Sesa confirma 6 óbitos por covid no Litoral





A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou no boletim divulgado agora há pouco as 6 mortes por covid-19 informadas pelo Hospital Regional do Litoral neste dois últimos dias: 3 em Paranaguá, 2 em Guaratuba e 1 em Matinhos.

Também foram informados 28 novos casos da infecção, nas mesmas três cidades: Paranaguá (20), Guaratuba (7) e Matinhos (1).

O Litoral passa a ter 6.466 casos confirmados, com 4.803 pacientes recuperados e 156 óbitos. Confira no gráfico o índice de casos e mortes em proporção ao número de moradores de cada cidade – casos / 100 mil habitantes.

No Paraná, foram registrados nesta terça-feira (29) 1.310 casos e 44 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. O Estado soma 175.423 casos e 4.378 mortes em decorrência da doença.