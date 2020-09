Morre moradora de Guaratuba em decorrência da covid

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral informa a morte de uma moradora de Guaratuba com covid-19. De acordo com o boletim divulgado nesta manhã de quarta-feira (30), a paciente tinha 74 anos e faleceu ontem, terça (29).

Ainda há 2 óbitos de paciente do hospital em investigação para covid. O hospital ainda informa que tem 22 pacientes internados por covid-19, sendo 17 já confirmados e 5 aguardando resultado de exames.

O Litoral chega a 157 mortes em decorrência da infecção provocada pelo novo coronavírus: 88 em Paranaguá, 22 em Guaratuba, 16 em Matinhos, 12 em Pontal do Paraná, 9 em Morretes, 7 em Antonina e 3 em Guaraqueçaba.