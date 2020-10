Litoral tem 17 novos casos e óbito de Guaratuba confirmado

A Secretaria de Estado da Saúde registrou, nesta quinta-feira (30), 17 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná. Também confirmou um óbito em Guaratuba que havia sido comunicado pela manhã pelo Hospital Regional do Litoral.

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou que a senhora de 74 anos que faleceu morava no bairro Coroados e era da mesma família das pessoas falecidas, também por covid, neste final de semana: uma mulher de 45 anos e um homem de 67.

Os novos casos da infecção foram registrados em Paranaguá (9), Guaratuba (4), Pontal do Paraná (2) e Antonina (2).

No total são 6.483 casos confirmados da doença no litoral: Paranaguá (4.092), Guaratuba (695), Pontal do Paraná (503), Morretes (437), Antonina (364), Matinhos (346) e Guaraqueçaba (46).

Já são 4.934 pacientes recuperados na região: Paranaguá (3.030), Guaratuba (530), Morretes (413), Pontal do Paraná (341), Antonina (319), Matinhos (272) e Guaraqueçaba (29).

O número de óbitos é de 157 no total: Paranaguá (88), Guaratuba (22), Matinhos (16), Pontal do Paraná (12), Morretes (9), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).