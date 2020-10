Litoral deve ter ventos de 75 km/h de sexta a sábado

Ouça a notícia

Ventos de até 75 km/h devem atingir o litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo entre a manhã de sexta (2) e manhã de sábado (3). O alerta é do Centro de Hidrografia da Marinha.

Entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (1º), a grande umidade associada à temperatura da superfície do mar relativamente mais baixa, favorecerá a formação de nevoeiros esparsos, na faixa litorânea ao norte de Laguna (SC), em todo o litoral do Paraná e ao sul de Santos (SP).

No Litoral do Rio Grande do Sul e até Laguna, em Santa Catarina, os ventos poderão chegar já na madrugada de sexta. Nesta mesma faixa litorânea haverá agitação em alto-mar, com ondas de até 5 metros, entre a tarde de sexta (2) e a manhã de domingo (4).

Redação do Correio com informações da Capitania dos Portos do Paraná