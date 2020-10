Projeto Vôlei em Rede na pandemia do Joaquim Mafra ganha reconhecimento

Ouça a notícia

O Projeto Vôlei em Rede do Colégio Joaquim Mafra ficou entre os melhores do Paraná e na final do Prêmio RPC Game conquistou o 2º lugar. A final com transmissão ao vivo, no site e aplicativo da RPC, aconteceu nesta quinta-feira (1º), com votação popular.

O RPC Game, da rede de televisão RPC e do Instituto GRPCOM, teve como objetivo reconhecer iniciativas desenvolvidas por estudantes, com o apoio de um professor, familiar ou outra figura maior de idade, que busquem minimizar os efeitos negativos da pandemia. O Projeto Ligando Gerações, de Cianorte, foi o vencedor. É um projeto em que adolescentes desenvolvem ações voltadas aos idosos durante a quarentena.

Vôlei em Rede Guaratuba

A equipe do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra é formada pelas alunas Letícia Gabriela de Macedo Cordeiro, Jordana de Andrade Massonaette e Helena Cândido da Silva, pela estagiária e ex-aluna Fernanda de Aguiar Martins, sob responsabilidade da professora Cássia Regina Graciotto Melchioretto. As meninas se uniram e colocaram todo mundo para mexer o esqueleto com uma versão online do projeto “Vôlei em Rede”, que existe há anos no colégio.

Com a pandemia, os alunos não podiam mais se exercitar nas aulas de educação física, então eles gravaram vídeos em casa se exercitando e compartilhando com outras pessoas para incentivar a prática de exercícios mesmo com o isolamento social. O projeto ganhou ainda mais força quando os vídeos foram incorporados às aulas a distância.

Toda a ação estava acontecendo antes de lançarem as inscrições do RPC Game, conta a professora Cássia Regina. Segundo ela, ter toda essa ação divulgada pelo Prêmio RPC Game e ainda conquistar o 2º lugar foi só a “cereja do bolo”. “Ter o retorno dos alunos que estão em suas casas praticando as atividades que estão sendo sugeridas nos vídeos e também o protagonismo das 3 alunas e da estagiária é, sem dúvida nenhuma, o grande prêmio”, ressalta.

