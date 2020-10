Sesa confirma 53 novos casos de covid-19 no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde registrou, neste domingo (4), 53 novos casos de covid-19 no Litoral do Paraná: Antonina (26), Guaratuba (18), Paranaguá (4), Pontal do Paraná (4) e Guaraqueçaba (1).

No total são 6.783 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (4.194), Guaratuba (774), Pontal do Paraná (523), Morretes (460), Antonina (427), Matinhos (358) e Guaraqueçaba (47).

Não houve novos óbitos registrados. Ainda são 159 ortes em decorrência do novo coronavírus: Paranaguá (88), Guaratuba (22), Matinhos (16), Pontal do Paraná (13), Morretes (10), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).

Também não houve atualização no número de pacientes recuperados, continuam sendo 5.167: Paranaguá (3.247), Guaratuba (534), Morretes (416), Pontal do Paraná (341), Antonina (319), Matinhos (281), e Guaraqueçaba (29).

No Paraná, foram 753 novos casos e 15 óbitos registrado neste domingo. Já são 182.525 pessoas confirmadas com a doença, 133.977 pessoas recuperados e 4.545 óbitos provocados pelo novo coronavírus.

No gráfico acima, os casos e mortes para cada 100 mil habitantes.