Sesa confirma óbito em Pontal e apenas 3 novos casos na região

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a morte de um idoso de Pontal do Paraná por covid-19 e registrou apenas 3 novos casos da doença em toda a região: 2 em Guaratuba e 1 em Antonina. Um caso registrado no dia 25 de setembro em Paranaguá foi excluído por duplicidade de notificação.

No total são 6.785 casos confirmados da infecção no litoral: Paranaguá (4.193), Guaratuba (776), Pontal do Paraná (523), Morretes (460), Antonina (428), Matinhos (358) e Guaraqueçaba (47).

O número de óbitos no Litoral é de 160: Paranaguá (88), Guaratuba (22), Matinhos (16), Pontal do Paraná (14), Morretes (10), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).

Já são 5.194 pacientes recuperados nos sete municípios: Paranaguá (3.250), Guaratuba (541), Morretes (431), Pontal do Paraná (341), Antonina (319); Matinhos (283) e Guaraqueçaba (29).

No Paraná, foram registrados nesta segunda-feira (5), 370 novos casos e 30 óbitos. Já são 182.853 casos confirmados, com 135.739 pessoas recuperadas e 4.575 óbitos por covid-19.

De acordo com os informes da Sesa, neste dia 5 de outubro, a média móvel é de 1.248 novos casos, uma redução de 14,5% no número em comparação com 14 dias atrás. Confira no gráfico.