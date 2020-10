Sesa registra 1 morte em Paranaguá e 17 novos casos na região

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, no informe desta terça-feira (6) uma morte por covid-19 em Paranaguá. Os dois óbitos informados pelo Hospital Regional do Litoral pela manhã, de um morador de Pontal do Paraná e outro de Antonina, não foram registrados.

De acordo com a Sesa, são 161 óbitos por causa da doença na região: Paranaguá (89), Guaratuba (22), Matinhos (16) Pontal do Paraná (14), Morretes (10), Antonina (7) e Guaraqueçaba (3).

Foram confirmados 17 novos casos: Paranaguá (11), Pontal do Paraná (2), Antonina (2), Guaratuba (1) e Morretes (1).

No total são 6.802 casos confirmados da doença no litoral: Paranaguá (4.204), Guaratuba (777), Pontal do Paraná (525), Morretes (461), Antonina (430), Matinhos (358) e Guaraqueçaba (47).

Já são 5.296 pacientes recuperados no Litoral: Paranaguá (3.299), Guaratuba (566), Morretes (433), al do Paraná (341), Antonina (337), Matinhos (287) e Guaraqueçaba (33).

No Paraná, foram confirmados hoje 1.340 novos casos e 54 óbitos. Já são 184.194 casos confirmados, 136.901 pacientes recuperados e 4.629 óbitos em decorrência da covid-19.

No gráfico acima, os casos e mortes para cada 100 mil habitantes.