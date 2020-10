PM de Curitiba apreende crack que vinha para Guaratuba

Ouça a notícia

O sobrinho de um traficante que atua na cidade de Guaratuba foi preso em flagrante enquanto embalava drogas em um imóvel no Jardim Ipê, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira (8) e entre as apreensões há pelo menos 7.101 pedras de crack. A notícia é de Guilherme Lara da Rosa e Daniela Sevieri, da Rádio Banda B.

De acordo com o tenente Rodrigues, da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), uma equipe foi até o endereço por conta de uma denúncia e acabou encontrando o familiar do chefe do tráfico no litoral: “Os policiais receberam a informação de que este traficante comandaria o tráfico em Guaratuba e decidiram averiguar”.

Ao entrar no local, a polícia foi recebida por uma mulher que autorizou a entrada. Em um dos cômodos da casa, a equipe acabou flagrando um homem cortando e embalando crack. Questionado, o suspeito teria confessado que manuseia as substâncias para que o tio pudesse pegá-las e levá-las para revende no Litoral.

“O traficante usa esse endereço em São José dos Pinhais para disfarçar sua atuação no crime. Lá, ele recebe as drogas, embala e as distribui para diferentes regiões”, explicou Rodrigues, da Rone, do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

No entanto, o tio do suspeito preso não estava no local quando a polícia chegou. “Apesar de não estar na cidade hoje, acreditamos que logo ele será capturado”, disse.

Fonte: Guilherme Lara da Rosa e Daniela Sevieri / Rádio Banda B