Retorno de aulas presenciais extracurriculares será em apenas 54 escolas

A Agência Estadual de Notícias, do Governo do Paraná, anunciou, às 18h30 desta sexta-feira (9), a retomada da grade de atividades extracurriculares de forma presencial na rede estadual de Educação a partir do dia 19 de outubro. Cinco horas e meia depois, exatamente à 0h, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) publicou uma notícia para informar que as aulas começam apenas em 54 escolas estaduais.

Segundo a Seed, foram escolhidos 30 municípios de seis regiões, onde houve adesão da comunidade escolar à retomada gradual do ensino.

“A retomada das aulas acontece onde houve manifestação favorável a retomada e onde foram adquiridos todo o kit necessário para a prevenção e proteção contra o Covid-19”, disse o secretário da Educação, Renato Feder. As escolas vão receber máscaras, álcool em gel, material de higienização do ambiente escolar, além de luvas, face shield, entre outros produtos que garantam a proteção dos alunos, professores, profissionais da Educação e das famílias da comunidade escolar.

O diretor-geral da secretaria, Gláucio Dias, explica que a retomada será gradual e será feita ouvindo a comunidade, ao mesmo tempo que serão feitas compras do kit de proteção, necessário para todos os envolvidos. “A escolha pelas atividades extracurriculares acontece para fazermos um retorno mais seguro, envolvendo, neste momento, um menor número de alunos e profissionais da Educação”, afirma Dias.

As escolas já podem pegar a autorização dos pais que querem enviar seus filhos para as atividades extracurriculares. A presença dos alunos será por adesão feita por pais ou responsáveis legais, que vão assinar um documento a ida do aluno. Com base nesse levantamento, que deverá ser enviado para a Seed, serão anunciadas semanalmente outras escolas que farão a retomada gradual.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES – São consideradas atividades extracurriculares recursos escolar e nivelamento; aprofundamento da aprendizagem; atendimento educacional especializado; atendimento pedagógico individualizado; cursos de idiomas; experimentação e iniciação científica; cultura e arte, esporte e lazer; tecnologias da informação, da comunicação e uso de mídias; meio ambiente; direitos humanos; promoção da saúde; e mundo do trabalho e geração de rendas. Os pais que encaminharem os filhos à escola deverão preencher uma autorização para o estudante participar das aulas extracurriculares.

REGRAS – A Secretaria da Saúde orientou a equipe de educação do Estado que a retomada das atividades seja feita de forma segura. Entre as regras estabelecidas entre as secretarias, por meio do Comitê ‘Volta às Aulas’, constam orientações sobre monitoramento de temperatura corporal na entrada das escolas; higienização dos espaços de aula; distanciamento físico mínimo entre indivíduos e escalonamento de corpo docente para o ensino presencial, entre outros pontos.

O uso de máscaras, por exemplo, será obrigatório para todas as pessoas que frequentarem as escolas, em todos os espaços de uso coletivo – inclusive no interior das salas de aula. Haverá álcool em gel nas salas abertas aos alunos, salas de professores em espaços comuns da escola.

Estudantes e profissionais da educação que sejam comprovadamente parte dos grupos de risco não deverão voltar às atividades presenciais.

LISTA DAS ESCOLAS POR CIDADE

– São Tomé: Escola Estadual Pedro Fecchio e Colégio Estadual Santos Dumont

– Japurá: Escola Estadual Emílio de Menezes e Colégio Estadual Rui Barbosa

– Cianorte: Colégio Estadual de Vidigal

– Terra Boa: Colégio Estadual Helena Kolody

– Altônia: Escola Estadual do Campo São João

– Cafezal do Sul: Escola Estadual do Campo Guaipora

– Cruzeiro do Oeste: Colégio Estadual Anchieta e Colégio Estadual Cruzeiro do Oeste

– Icaraíma: Escola Estadual do Campo Porto Camargo

– Iporã: Escola Estadual do Campo Vila Nilza e Escola Estadual Antenor P dos Santos

– Umuarama: Colégio Estadual Bento Mossurunga, Escola Estadual Jardim Canadá, Colégio Estadual Dra. Zilda Arns, Escola Estadual Durval Seifert, Colégio Estadual Prof. Hilda Trautwein Kamal, Colégio Estadual Monteiro Lobato e Colégio Estadual Vereador José Balan.

– Xambrê: Escola Estadual do Campo de Eliza e Escola Estadual do Campo Casa Branca.

– Arapoti: Colégio Estadual Carmelina Ferreira Pedroso e Colégio Estadual João Paulo II

– Jaguariaíva: Colégio Estadual Anita Canet e Colégio Estadual Padre José de Anchieta

– Sengés: Colégio Estadual Presidente Costa e Silva e Colégio Estadual Prof. Erasmo Braga

– Bom Sucesso do Sul: Colégio Estadual Castelo Branco

– Coronel Vivida: Colégio Estadual Arnaldo Busato

– Honório Serpa: Colégio Estadual Projeto Rondon e Escola Estadual Elias Abrahão

– Mariópolis: Colégio Estadual Presidente Arthur Costa e Silva

– Pato Branco: Colégio Estadual de Pato Branco

– Ponta Grossa: Colégio Estadual Prof. José Gomes do Amaral, Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga e Colégio Estadual Nossa Senhora das Graças

– Marmeleiro: Colégio Estadual Telmo Octávio Muller

– Francisco Beltrão: Colégio Estadual Eduardo V Suplicy, Colégio Estadual Reinaldo Sass, Colégio Estadual Mário de Andrade, Escola Estadual da Cango e Centro Estadual de Educação Profissional do Sudoeste do Paraná.

– Realeza: Colégio Estadual João Paulo II e Colégio Estadual Doze de Novembro

– Pinhal de São Bento: Colégio Estadual Presidente Vargas

– Ampére: Colégio Estadual Nereu Perondi, Colégio Estadual Cecília Meireles e Colégio Estadual Cândido Portinari

– Verê: Colégio Estadual Arnaldo Busatto

– Santo Antônio do Sudoeste: Escola Estadual Antônio Schiebel

– Pranchita: Colégio Estadual Julio Giongo

– Capanema: Colégio Estadual Padre Cirilo

– Barracão: Colégio Estadual Leonor Castellano

