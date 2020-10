Guaratuba termina domingo em luto com duas mortes por covid

As praias de Guaratuba, mesmo interditadas, só não tiveram mais gente por causa do vento frio que fez durante os últimos dois dias. Apenas o calçadão está liberado nos finais de semana e feriados, mas uma multidão invadiu a areia e muitos até arriscaram banho de mar. No calçadão ainda havia muitas pessoas de máscara, mas na praia era raro ver alguém se protegendo do coronavírus.

Esse era o assunto nos grupos de Whatsapp no início da noite de domingo (11) quando as redes sociais começaram a espalhar a notícia de duas mortes por covid que a imprensa esperava confirmação oficial para divulgar.

Não houve óbitos registrados pela Sesa, mas assim como há dois casos confirmados em Pontal do Paraná pelo Hospital Regional do Litoral que ainda não foram registrados, em Guaratuba, as mortes foram informadas por amigos e familiares das vítimas. Os dois moradores de Guaratuba também estavam internados no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, em tratamento por covid e morreram entre a tarde e o início da noite deste domingo.

Maria de Fátima Pereira, de 66 anos, morava na região do Canela, entre os bairros Piçarras e Cohapar, e era de uma família muito grande e conhecida em Guaratuba. Vinícius Manoel Aguiar, de 30 anos, conhecido como “Cheroso”, ou “Vini”, era comerciante e também muito popular. Há dias seu estado de saúde era acompanhado com preocupação pelas redes sociais.

O Litoral tem 31 novos casos de covid-19, sendo 24 em Antonina, informa a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo. Os demais casos são em Morretes (3), Guaratuba (2), Paranaguá (1) e Matinhos (1).

No Informe da Sesa, o Litoral soma 7.040 confirmações da doença provocada pelo novo coronavírus: Paranaguá (4.299), Guaratuba (820), Pontal do Paraná (534), Antonina (499), Morretes (470), Matinhos (363) e Guaraqueçaba (55). A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informou que há 3 casos registrados pela Sesa em duplicidade no município.

No Paraná, foram registrados neste domingo 994 novos casos e 13 mortes. O Estado já tem 190.124 casos e 4.721 mortes em decorrência da covid-19.