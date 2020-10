Três pessoas são salvas depois de caírem de jet-ski no Canal da Galheta

Ouça a notícia

Três pessoas foram resgatadas depois de caírem de um jet-ski no mar, no início da noite deste sábado (10), na baía de Paranaguá.

Por volta das 19h30, os guardas municipais Torquato e Adalberto e os soldados Marcio Pontes do Rosário e Thyago Jevinski de Vasconcelos, da Patrulha Costeira do 9º Batalhão de Polícia Militar, estavam em uma lancha da Guarda retornando de uma ocorrência de tráfico de drogas. Junto com os agentes, havia um casal preso na Ilha do Mel com drogas sintéticas, maconha e cocaína.

Ao cruzarem o Canal da Galeta, ouviram gritos no escuro. Eles se aproximaram lentamente e viram duas pessoas na água agarradas a um jet-ski que havia virado e uma terceira pessoa que estava se afastando por causa da correnteza.

“Eu e o soldado Pontes pulamos na água e fomos em direção ao homem que estava se afastando por causa da baixa luminosidade, da maré e da correnteza. Conseguimos pegar ele e levar até a embarcação, mesmo ele tendo um grande porte físico”, contou o soldado Jevinski.

Logo em seguida, os policiais foram em direção à mulher, que também estava na água se segurando no jet-ski e conseguiu levar ela para a embarcação. “O piloto estava em cima do jet-ski, porém, com a agitação do mar, o veículo virava, ele caía na água e ele voltava a subir, até que conseguimos trazer ele para a embarcação”, continuou Jevinski.

“Toda a ação demorou cerca de 20 minutos, porque a maré estava forte e demorava muito para conseguir resgatar cada um deles, então foi muito cansativo e o soldado Pontes chegou a engolir a água do mar e acabou passando mal”, completou Jevinski.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, a maré estava levando as pessoas para o meio do canal, onde passam navios de grande porte em direção ao Porto de Paranaguá e isso era mais uma preocupação para a rápida retirada de todos do local. “Antes da nossa chegada, durante os momentos de pavor, uma das pessoas puxou sem querer a chave que fica presa no colete do piloto, que acabou indo para o fundo do mar, então eles não iam conseguir sair”, disse o soldado Jevinski.

Os policiais fizeram o reboque do jet-ski até uma marina em Paranaguá, onde as vítimas não quiseram receber o atendimento médico do Samu. Os militares estaduais foram atendidos pelos socorristas e levados até o Hospital Regional para exames mais detalhados, que não mostraram nenhuma alteração, e foram liberados pelos médicos.

Em seguida, os policiais foram até a Delegacia Cidadã da Polícia Civil para a elaboração do flagrante de tráfico de drogas registrada na Ilha do Mel.

Fonte: PMPR / Marcia Santos