UBSs de Guaratuba estão atendendo para exame e mamografia

A Prefeitura de Guaratuba informa que todas as Unidades Básicas de Saúde estão realizando a coleta para exame preventivo de mulheres de 25 a 64 anos e também o agendamento de mamografia para mulheres entre 50 a 69 anos.

Esse mês é voltado para a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero, os cânceres mais frequentes em mulheres.

As mulheres podem ir diretamente à sua UBS ou entrar em contato pelo Whatsapp de cada unidade:

UBS Caieiras: 3472-8749

UBS Coroados: 3472-8748

UBS Figueira: 3472-8746

UBS Mirim: 3472-8747

UBS Cohapar: 3472-8732

UBS Piçarras: 3472-8733

UBS Cubatão: 991513038