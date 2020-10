Ouça a notícia

Uma grande mancha na baía de Guaratuba está sendo investigada. A suspeita é que seja óleo ou outro tipo de combustível de embarcações. Ela foi vista ontem, quinta-feira (15), próximo à margem onde há diversos barcos ancorados e grande movimentação de embarcações de passeio e de pesca.

De acordo com matéria da Rádio Litorânea, a mancha foi vista e a própria “equipe da rádio acionou a Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros para que seja verificado o que efetivamente aconteceu”.

De acordo com o site G1, “equipes do Corpo de Bombeiros, do Instituto Água e Terra, da Polícia Ambiental e Defesa Civil foram ao local para analisar o caso; origem do material ainda não foi identificada”.

Fontes: Rádio Litorânea e G1 Paraná – fotos: Rádio Litorânea