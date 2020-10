O Litoral tem 89 novos casos de covid-19 confirmados nesta sexta-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde: Guaratuba (39), Paranaguá (35), Morretes (10), Matinhos (4) e Pontal do Paraná (1).

De acordo com a Sesa, dois casos confirmados nos dias 26/8 e 5/9 em Paranaguá foram excluídos por duplicidade de notificação. Portanto, foram 91 novos casos hoje sendo 37 em Paranaguá. Acima, tem o saldo de novos registros.

No total são 7.347 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (4.512), Guaratuba (866), Pontal do Paraná (544), Antonina (510), Morretes (483), Matinhos (375) e Guaraqueçaba (57).

Não houve registro de óbitos hoje. O número de óbitos no litoral é de 173 no total, sendo: Paranaguá (90), Guaratuba (24), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (12), Morretes (11) e Guaraqueçaba (3).

Com os novos casos, Morretes voltou a ocupar o primeiro lugar em casos para cada 100 mil habitantes, seguido de Paranaguá e de Antonina. Morretes também tem o maior número de óbitos / 100 mil, a frente de Guaratuba e de Antonina.

Já são 5.810 pacientes recuperados nos sete municípios: Paranaguá (3.660), Guaratuba (620), Antonina (392); Morretes (451), Pontal do Paraná (347), Matinhos (305), e Guaraqueçaba (35).

No Paraná, foram registrados nesta sexta 1.333 novos casos e 33 óbitos. São 195.878 pessoas confirmadas com a doença, com 150.915 já recuperadas e 4.865 mortes em consequência da covid-19.

O Ministério da Saúde informou hoje 713 novos óbitos e 28.523 novos casos da doença no Brasil. Já são 5.169.386 diagnósticos positivos de covid, com 4.599.446 pessoas recuperadas e 152.460 mortes em decorrência do novo coronavírus.