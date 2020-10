Sesa confirma 12 novos casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 12 novos casos de covid-19 no Litoral neste sábado (17): Guaratuba (6), Paranaguá (2), Antonina (2), Morretes (1) e Matinhos (1).

No total são 7.359 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (4.514), Guaratuba (872), Pontal do Paraná (544), Antonina (512), Morretes (484), Matinhos (376) e Guaraqueçaba (57).

Não houve registro de óbitos hoje. O número de óbitos no Litoral é de 173 no total, sendo: Paranaguá (90), Guaratuba (24), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (12), Morretes (11) e Guaraqueçaba (3).

Permanece o número de 5.810 pacientes recuperados na região: Paranaguá (3.660), Guaratuba (620), Antonina (392); Morretes (451), Pontal do Paraná (347), Matinhos (305), e Guaraqueçaba (35).

No Paraná foram registrados 811 novos casos e 8 mortes por causa do novo coronavírus. O Estado soma agora 196.673 casos e 4.873 mortos em decorrência da doença.