Aberto credenciamento para o esporte na operação verão

O governo estadual lançou um edital para interessados em trabalhar em ações esportivas durante a temporada de verão no Litoral. As vagas são para coordenador de posto, professor de ginástica, acadêmico de enfermagem, assessor de comunicação e serviços gerais (servente e vigia).

O credenciamento também é obrigatório para os 120 acadêmicos que foram selecionados na primeira etapa do Edital de Chamamento Público.

O prazo encerra no dia 3 de novembro, às 16h. O credenciamento deve ser realizado na sede da Paraná Esporte, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, ou por meio do sistema de protocolo do Estado do Paraná ou, ainda, pelo e-mail veraomaior@esporte.pr.gov.br, enviando, em pdf único, todos os documentos solicitados no edital.

A Paraná Esporte fica na rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, nº 1020, bairro Capão da Imbuia, em Curitiba.

O credenciamento também vale para os demais projetos e programas da Paraná Esporte e pode ser feito ao longo do ano. Porém, o prazo máximo para o credenciamento para ações específicas durante a temporada é até 3 de novembro, às 16 horas.

Posteriormente, será promovida uma sessão pública para aplicação de prova específica para cada área. A data da prova será divulgada após o encerramento das inscrições.

Vagas – São 9 vagas para coordenadores formados em Educação Física e com bacharelado e Cref em dia; 6 para professores de ginástica; 6 para profissionais de comunicação social; e 21 para acadêmicos de enfermagem, além das vagas para serviços gerais, conforme a demanda do projeto.

Temporada – Durante a temporada de verão, a Paraná Esporte promove atividades esportivas e de lazer voltadas aos veranistas e à comunidade local. Entre elas, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento.

Fonte: AEN