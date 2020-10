Sesa confirma mais uma morte por covid em Guaraqueçaba

Mais um morador de Guaraqueçaba faleceu em decorrência da covid-19, informa a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (20). O boletim da Sesa de hoje não confirmou a morte de um morador de Morretes de 70 anos, ocorrida ontem (terça-feira, 20) e registrado pelo Hospital Regional do Litoral nesta manhã.

De acordo com a Sesa, a região chega a 175 óbitos desde o início da pandemia do coronavírus: Paranaguá (90), Guaratuba (24), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (12), Morretes (11) e Guaraqueçaba (4).

A Sesa também registra 29 novos casos da doença: Guaratuba (13), Morretes (8), Paranaguá (6), Antonina (1) e Matinhos (1).

No total são 7.457 casos confirmados de Covid na região: Paranaguá (4.561), Guaratuba (897), Pontal do Paraná (544), Antonina (517), Morretes (498), Matinhos (383) e Guaraqueçaba (57).

Já são 5.969 pacientes recuperados na região: (3.703), Guaratuba (663), Antonina (457), Morretes (452), Pontal do Paraná (348), Matinhos (308) e Guaraqueçaba (38).

No Paraná foram registrados 1.168 novos casos e 35 óbitos. São 200.952 confirmadas com a doença, com 154.752 pacientes recuperados e 4.986 mortos por covid-19.