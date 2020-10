Candidato a vereador de Antonina é preso por atropelar secretário

Ouça a notícia

Argeu da Costa Freire (Patriota), candidato a vereador de Antonina foi preso, nesta quarta-feira (21), suspeito de atropelar o secretário municipal de Obras, Luiz Antônio de Carvalho.

De acordo com a Polícia Civil, o atropelamento aconteceu durante uma briga entre os dois por causa de uma obra próxima a uma propriedade do candidato. Ele queria que a pavimentação fosse até entrada de sua propriedade.

Depois de entrar no carro de atropelar o secretário, e fugiu a pé. Luiz Antônio de Carvalho sofreu fraturas e foi encaminhado em estado grave, com auxílio de um helicóptero, para o Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a tarde, Freire se apresentou à polícia na delegacia e foi preso em flagrante, autuado por tentativa de homicídio doloso.

Em depoimento, o candidato disse que o atropelamento foi acidental, que estava nervoso no momento e que não viu a vítima.

É o segundo atropelamento cometido por candidato a vereador nestas eleições no Litoral do Paraná. No dia 6 de outubro, o candidato a vereador em Guaratuba Maximiliano Chytchy Ferre, o “Max” (Republicanos) atropelou várias pessoas, inclusive amigos, depois de uma bebedeira.

Com informações do G1 Paraná / RPC