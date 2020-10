Pier e Terminal reforçam turismo náutico em Guaratuba

O Píer Municipal foi aberto oficialmente, na manhã deste sábado (24), pelo secretário da Pesca e Agricultura de Guaratuba, Cidalgo Chinasso, com a presença do deputado estadual Nelson Justus, do diretor do IAT (Instituto Água e Terra), Everton Souza, e do superintendente de Desenvolvimento das Bacias Hidrográficas e Pesca e representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Francisco Caetano Martins.

A solenidade também marcou a abertura do Terminal Turístico Pesqueiro. As duas estruturas ficam na Praça dos Namorados, às margens da baía de Guaratuba, e servirão para promover o turismo náutico. De acordo com a Rádio Litorânea, o empresário Ernani Paciornik, presidente do Grupo Náutica, que construiu o píer, afirmou que a estrutura é uma das poucas que existe entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina e que ela possibilitará que Guaratuba seja a porta de entrada no Paraná para os barcos de recreio de outros estados.

Cidalgo Chinasso destacou o potencial econômico e social do turismo náutico, “que gera mais empregos que a indústria automobilística”, conforme salientou. “Como nossa vocação é turística, nós precisamos promover essa cadeia profissional que começa com o montador no estaleiro, passa para o marinheiro nas marinas, pelo pescador artesanal que vende as iscas vivas, chegando aos guias de pesca e aos pescadores”, comentou. “Para vocês terem ideia, uma frota de 20 barcos representa 10 empregos em terra e de 5 a 10 vagas técnicas em serviços”, afirmou.

Pesca e Turismo seguro – Na prática, o píer público foi aberto poucas horas antes, com a largada do Festival Sul Brasileiro de Pesca 2020. O evento é a retomada dos campeonatos de pesca, cercado dos cuidados necessários durante a pandemia do coronavírus. Os organizadores do Festival assumiram compromisso de cumprir todas as exigências sanitárias e regras de distanciamento.

O Festival, que acontece todos os anos, serve para marcar Guaratuba, a “capital nacional do robalo”, como um destino turístico seguro e responsável em uma atividade que acontece no meio da natureza.