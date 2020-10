João Carlos Ribeiro anuncia, novamente, desistência de candidatura

O empresário João Carlos Ribeiro informa que oficializou hoje (25), a desistência da sua candidatura a prefeito de Pontal do Paraná.

A confirmação acontece depois de ele chamar de falsa a notícia da renúncia divulgada pela própria assessoria de comunicação.

Leia a nova nota enviada à imprensa:

Sinto-me absolutamente consternado de informar a toda população de Pontal do Paraná que estou, agora, deixando de concorrer às eleições para a prefeitura de Pontal do Paraná.

As razões de minha desistência são de caráter absolutamente pessoal, com forte abalo emocional.

As providências em relação ao Tribunal Eleitoral já foram tomadas.

Quero manifestar meus respeitos a todos os amigos e colaboradores de minha campanha, como também à população de Pontal do Paraná que muito admiro e considero.

Afasto-me momentaneamente com minha família para me recompor. Continuarei com meus firmes propósitos de lutar pela melhoria de toda nossa comunidade, visando seu crescimento e prosperidade.

Agradeço as manifestações de apoio e carinho que recebi da população.

João Carlos Ribeiro

