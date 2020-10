Hospital Regional anuncia óbito de moradora de Guaratuba por covid-19

O Hospital Regional do Litoral anunciou nesta segunda-feira (26) o falecimento de mais um paciente por covid-19: uma moradora de Guaratuba de 80 anos.

De acordo com o boletim, ela faleceu na sexta-feira (23). Há um outro óbito com a causa sendo investigada. O Hospital tem 21 pacientes internados por covid, sendo 14 confirmados, 6 em investigação e 1 com resultado negativo para o coronavírus.

Neste domingo (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou 46 novos casos de covid em três municípios da região: 44 em Antonina, 1 em Pontal do Paraná e 1 em Matinhos.

Nesta segunda-feira (26), foram registrados 36 casos: 27 em Paranaguá, 7 em Antonina e 4 em Guaratuba. A Sesa não registrou o óbito informado pelo Hospital Regional pela manhã.

O Litoral agora tem 7.692 casos confirmados: Paranaguá (4.670), Guaratuba (913), Antonina (609), Pontal do Paraná (546), Morretes (503), Matinhos (394) e Guaraqueçaba (57).