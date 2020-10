Jovem é morto a tiros na Portelinha, em Guaratuba

Artolino Batista Ribeiro, de 19 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (26), em Guaratuba.

De acordo com testemunhas e foi perseguido por dois homens e acabou sendo morto com quatro tiros, inclusive na cabeça. Os atiradores fugiram.

O crime aconteceu por volta das 19h30, na rua Wenceslau Braz, na região conhecida como Portelinha, no bairro Cohapar.

Artolino tinha passagens pela polícia. De acordo com apuração da imprensa trata-se do 18º homicídio ocorrido neste ano em Guaratuba. No Litoral, já aconteceram 118 homicídios em 2020.