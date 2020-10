Litoral tem 23 novos casos confirmados de covid-19

O Informe da Covid da Secretaria de Estado da Saúde registra 23 novos casos no Litoral: Antonina (15), Matinhos (6), Guaratuba (1) e Morretes (1).

São 7.906 casos confirmados da doença: Paranaguá (4.763), Guaratuba (937), Antonina (642), Pontal do Paraná (551), Morretes (514), Matinhos (442) e Guaraqueçaba (57).

Já são 6.273 pacientes recuperados no litoral: Paranaguá (3.797), Guaratuba (770), Antonina (536), Morretes (461), Pontal do Paraná (349), Matinhos (320) e Guaraqueçaba (40).

No Paraná foram confirmados 747 novos casos confirmados e 10 óbitos. São 211.245 casos confirmados, com 162.131 pacientes já recuperados e 5.165 mortes em decorrência do coronavírus.

O consórcio de veículos de imprensa, com base nas informações oficiais dos estados apontava às 13h deste sábado que o Brasil tinha 159.668 mortes e 5.523.352 casos confirmados desde o início da pandemia.