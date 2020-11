Agricultores de Guaratuba têm mais uma oportunidade de venda governamental

Pequenos agricultores de Guaratuba vão participar de mais um programa de venda institucional: desta vez para Ministério da Cidadania, em uma parceria com o governo estadual. Guaratuba foi selecionada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura realizou todos os trâmites necessários para incluir os agricultores do município.

São mais R$ 45.500,00 em produtos diversificados. Os alimentos serão destinados a famílias com vulnerabilidade social e devem ser distribuídos pelo Cras (Centro de Referência e Assistência Social). Para seleção dos fornecedores será feita uma chamada pública. Podem participar pequenos produtores em dia com o DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Apoio ao produtor – Paralelamente à busca de recursos e programas, as equipes das secretarias da Pesca e Agricultura e das Demandas da Área Rural têm ajudado os agricultores com fertilizantes e implementos e também com a regularização de documentos.

Em junho, com apoio da Prefeitura, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Cubatão (Appruc) conseguiu participar do Compra Direta Emergencial do Governo do Paraná e forneceu cerca de 2 toneladas de alimentos mensais durante três meses para o Cras distribuir às famílias vulneráveis.

Em outubro, a Appruc venceu uma chamada pública para fornecer R$ 227 mil em produtos para os kits da merenda escolar que estão sendo distribuídos durante a pandemia. A venda inicial de 13 produtos abre as portas para participação no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

Limeira – Agora, as equipes da Prefeitura estão ajudando pequenos produtores da Limeira a regularizar sua entidade para participar das vendas institucionais, que são feitos aos órgãos públicos. Esse tipo de contrato permite ter um volume de vendas e preços garantidos, favorecendo também a diversificação da agricultura do município. Estas vendas alcançam uma grande variedade de produtos in natura e também processados, como doces, compotas e conservas.

