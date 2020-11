Guaratuba pode ganhar Companhia Independente da PM

O deputado estadual Nelson Justus entregou mais um veículo para a Polícia Militar de Guaratuba e confirmou que já está trabalhando para transformar a 3ª Companhia em uma Companhia Independente. A entrega foi feita, no último dia 30, em uma visita ao quartel da 3ª Cia ao lado do subcomandante do Batalhão do Litoral (9º BPM), major Luciano Romão.

“Fico muito feliz porque nós temos aqui hoje uma integração muito forte com a Polícia Militar e o nosso município. O carinho, entrosamento e a mixagem que existe entre a cidade de Guaratuba e o major Romão é algo que facilita as coisas”, comentou Nelson Justus. Está de parabéns Guaratuba, a nossa companhia aqui e este extraordinário amigo de nossa cidade”.

Justus também falou da possibilidade de a 3ª Companhia, subordinada ao 9º BPM, vir a se tornar uma Companhia Independente, que teria maior autonomia, maior efetivo e mais recursos. “Esse é um sonho e nós vamos realizá-lo no próximo ano, com certeza”, disse o deputado, que é autor de uma lei estadual que viabilizou a criação da 3ª Cia, em 2018.

A criação da Companhia Independente também poderia trazer de volta seu primeiro comandante, o próprio Romão, que teve de deixar o cargo ao ser promovido de capitão para major. Uma companhia independente, diferente do que acontece com a 3ª Cia, pode ser comandada por um oficial da sua graduação.

“Desde a criação da companhia, quando aqui chegamos, sempre nos sentimos muito bem amparados com parcerias que pensam na cidade”, disse Romão. “O exemplo é o deputado Nelson Justus, que em um ato solene na Câmara de Vereadores anunciou a vinda de duas viaturas, e com certeza ele batalhou por isso, conversou com muita gente e o resultado está aqui”, lembrou. “Já temos a Rotam com uma viatura nova e hoje mais um veículo entregue”, comentou.

“A Polícia Militar, no tocante ao 9º Batalhão, só tem a agradecer a parceria do deputado Nelson Justus, de toda a classe política, da imprensa e da comunidade em geral”, disse Romão, que marcou sua passagem por Guaratuba pelo permanente diálogo com toda a sociedade e com uma atuação conjunta com a Polícia Civil e a Secretaria Municipal de Segurança.

Redação do Correio, com informações da Rádio Litorânea e Jornal de Guaratuba