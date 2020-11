Litoral tem 63 novos casos confirmados de covid-19

O Litoral tem 63 novos casos de covid-19, informa a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) quarta-feira (4): Paranaguá (57), Matinhos (4), Guaratuba (1) e Antonina (1).

Há um óbito informado hoje pelo Hospital Regional do Litoral de uma senhora de 81 anos, residente em Antonina, e que morreu no dia 28 de outubro. O caso ainda não foi registrado pela Sesa.

O Litoral chega a 8.068 casos registrados: Paranaguá (4.872), Guaratuba (946), Antonina (664), Pontal do Paraná (551), Morretes (520), Matinhos (458) e Guaraqueçaba (57). Há 6.352 pacientes recuperados na região.

De acordo com a Sesa, são 185 óbitos causados pelo novo coronavírus na região: Paranaguá (95), Guaratuba (25), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (15), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

No Paraná, foram confirmados hoje 11 mortes e 1.026 novos casos. São 214.014 casos confirmados, com 163.730 pacientes já recuperados e 5.218 óbitos por causa do coronavírus.

O Ministério da Saúde confirmou hoje 610 mortes e 23.976 casos em todo país. O Brasil chega a 5.590.025 pessoas contaminadas, com 5.064.344 pessoas recuperadas e 161.106 mortes pela covid-19.