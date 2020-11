Sesa confirma 3 mortes por covid: Paranaguá, Pontal e Antonina

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) registra 3 novos óbitos no litoral por complicações da covid-19: em Paranaguá, Pontal do Paraná e Antonina. Ainda não foram confirmados pela Sesa duas mortes de moradores de Antonina informadas pelo Hospital Regional do Litoral.

O número de óbitos registrados pelo Informe Epidemiológico no litoral é de 189: Paranaguá (96), Guaratuba (25), Matinhos (19), Pontal do Paraná (16), Antonina (16),Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

A Secretaria também informa que houve 18 novos casos na região: Paranaguá (14), Pontal do Paraná (2) Matinhos (1) e Antonina (1). No total são 8.127 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (4.925), Guaratuba (946), Antonina (665), Pontal do Paraná (553), Morretes (520), Matinhos (461) e Guaraqueçaba (57).

São 6.440 pacientes recuperados: Paranaguá (3.860), Guaratuba (792), Antonina (573), Morretes (475), Pontal do Paraná (351), Matinhos (349) e Guaraqueçaba (40).

No Paraná, a Sesa confirma hoje 1.636 novos casos e 37 óbitos. São 216.554 casos confirmados doença no Estado, com 165.975 pacientes recuperados e 5.279 mortes pela covid-19.