Dois desaparecidos e 13 salvamentos nas praias do Paraná

Duas pessoas desaparecidas no mar e diversos resgates de afogamentos neste final de semana no Litoral do Paraná.

Na tarde de sábado (7), um adolescente de 17 anos, morador da Região Metropolitana de Curitiba, sumiu na praia do balneário de Perequê, em Matinhos. As buscas por embarcações e helicóptero da Polícia Militar até o início desta noite de domingo (8) foram infrutíferas.

Por volta das 15h deste domingo, na Barra do Saí, em Guaratuba, desapareceu um jovem de 19 anos, morador de Araquari (SC). Ele estava com outra pessoa que também teve dificuldades na água, mas conseguiu retornar à areia. Até o final da tarde deste domingo, as buscas, também com apoio do helicóptero do BPMOA [Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas], não deram resultado.

No sábado, um casal foi socorrido por banhistas no balneário de Estoril, em Guaratuba. Eles foram levados ao Hospital Municipal e passam bem. No domingo, o helicóptero da PM levou, em estado grave, para a atendimento no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, um jovem de 17 anos que se afogou em Praia de Leste, Pontal do Paraná. Ele foi socorrido por um banhista que entrou na água e o colocou sobre uma prancha e depois por um guarda-vidas que se lançou no mar do helicóptero (vídeo).

O Corpo de Bombeiros realizou neste final de semana 13 salvamentos, 5 no sábado e 8 no domingo. Foram 6 pessoas salvas em Guaratuba, 5 em Matinhos e 2 em Pontal do Paraná.