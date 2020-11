Agepar fará audiência sobre travessia da Ilha do Mel

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) realiza Audiência Pública para discutir a minuta do regulamento da travessia da Ilha do Mel.

O evento será no dia 20 de novembro de 2020, das 9h às 11h, através do canal da Agepar no YouTube, com apresentação da minuta do regulamento e espaço para manifestação dos participantes por vídeo ou por escrito (chat).

A audiência pública representa oportunidade para a população colaborar com o aprimoramento do serviço. Será iniciada com apresentação da minuta que normatiza o transporte aquaviário intermunicipal de passageiros entre Pontal do Sul (no município de Pontal do Paraná) e a Ilha do Mel, nos trapiches de Brasília e Encantadas (do município de Paranaguá).

As inscrições para manifestação oral devem ser feitas até o dia 18 de novembro (quarta-feira), às 18 horas, pelo link: www.agepar.pr.gov.br/Pagina/Audiencias-Publicas. Já as manifestações por escrito podem ser realizadas até o dia do evento.

