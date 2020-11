Covid-19: Litoral tem mais 21 casos confirmados

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), registra mais 21 casos de covid-19 no Litoral do Paraná nesta quarta-feira (11): 16 em Paranaguá, 2 em Matinhos, 2 em Morretes e 1 em Guaratuba.

Já são 8.290 casos confirmados na região: Paranaguá (5.004), Guaratuba (963), Antonina (687), Pontal do Paraná (553), Morretes (529), Matinhos (496) e Guaraqueçaba (58). São 6.698 pacientes recuperados.

O Litoral teve 192 mortes por covid-19: Paranaguá (97), Guaratuba (25), Matinhos (19), Antonina (18), Pontal do Paraná (16), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

No Paraná, foram registrados hoje mais 1.746 casos e 66 óbitos. “Dos pacientes que faleceram 41 residiam em Curitiba. São ocorrências já divulgadas anteriormente pelo município e que, em razão do ajuste no fluxo de informação do sistema, foram agora integradas ao controle da Secretaria de Estado da Saúde”, informa a própria Sesa.

Já são 223.329 pessoas confirmadas com a doença no Estado, com 170.583 já recuperadas e 5.512 mortes por covid-19.