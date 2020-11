Agricultores de Guaratuba recebem 345 toneladas de fertilizantes

Produtores rurais de Guaratuba estão recebendo fertilizantes para ajudar na recuperação das lavouras, um trabalho que começou logo depois da passagem do ciclone bomba, no dia 30 de junho.

As plantações de banana foram as mais atingidas, mas já estão em pé novamente. Em poucos meses recomeça a colheita. A colocação do fertilizante vai melhorar o crescimento das plantas nesta fase.

A Prefeitura investiu R$ 815 mil de recursos emergenciais do Estado para compra dos fertilizantes.

Serão 345 toneladas – 6.900 sacas – entregues a 173 famílias de agricultores cadastrados. A distribuição será proporcional ao tamanho das propriedades – as pequenas, com até 13 hectares, serão atendidas em 100% das necessidades. Acima de 13 hectares receberão até 66 sacas.

Além da banana, serão beneficiados os cultivos de palmáceas (palmeira real e pupunha) e a olericultura (legumes).

Compra direta

Mais famílias de agricultores, desta vez da Associação de Pequenos Produtores da Limeira firmaram contrato para fornecer alimentos para programas sociais do Município. São sete produtores que atenderam a chamada pública, realizada nesta terça-feira (10), para participar de um projeto-piloto de incentivo à agricultura familiar, de compra direta.

Inicialmente, serão R$ 45.500,00 de recursos do Ministério da Cidadania. Guaratuba foi selecionada pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura realizou todos os trâmites necessários para incluir os agricultores do município.

Estrada da Limeira

A Prefeitura de Guaratuba conclui a melhoria na estrada entre Canavieiras e Limeira, até o trecho de serra, no limite com o município de Morretes. A primeira etapa, entre o Cubatão e Canavieiras, foi executada em parceria com a Associação Pro-Agricultura Sustentável de Guaratuba (Aspag).

A manutenção incluiu o patrolamento, nivelamento, cascalhamento e a drenagem nos locais que acumulavam água e comprometiam a estrada. Diversos trechos foram bem alargados, melhorando as condições e segurança e a visibilidade nas curvas. Houve rebaixamento de morros, reduzindo a aclividade da estrada. Os trechos inclinados também ganharam revestimento em asfalto fresado.

Escoamento e turismo rural

A melhoria da estrada beneficia o escoamento da produção e o trânsito constante de moradores. Em tempos de turismo seguro em meio à natureza, a melhoria da estrada será mais um incentivo ao turismo rural.

Após as obras na estrada, a Prefeitura inicia um projeto e sinalização turística, apontando as cachoeiras, passeios e a variedade de opções de turismo rural. O projeto vai informar onde ficam os diversos atrativos de Guaratuba desde as rodovias BR-376 e BR-277.

Manutenção permanente – Além das grandes obras nos trechos entre Cubatão e Canavieiras e até a Limeira, a Prefeitura vem mantendo constantemente as condições de trafegabilidade da Estrada Geral. Na semana passada, nossa reportagem encontrou com a motoniveladora trabalhando na localidade do Vitório.

Reportagem: Correio do Litoral e Jornal de Guaratuba