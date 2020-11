Roberto Justus é reeleito prefeito de Guaratuba

Apuração extraoficial apontou, às 17h50, que o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), estava reeleito.

Dados oficiais confirmaram que ele obteve 10.701 votos 55,4% dos votos válidos), contra 8.180 (42,4%) de Maurício Lense (CID) e 427 (2,2%) de Jonas Maciel (POD).

Em Guaraqueçaba, com 100% dos votos apurados, a ex-prefeita Lilian Ramos Narloch (PSC) teve 2.025 votos (36,2%) e venceu apertado o atual prefeito Ariad Junior (PSD), com 1.845 votos (33%), seguido por Alessandro Soares (PTC), com 684 votos (12,2%), Paulo Afonso (PP), com 561 e 10%, Geraldo Cunha (CID), com 319 e 5,7% e Abelardo, 159 e 2,8%.

Seguimos atualizando as informações.