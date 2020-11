Guaratuba elege 5 mulheres em Câmara renovada

Com apenas 4 entre 13 vereadores reeleitos, a Câmara Municipal de Guaratuba terá o número recorde de 5 mulheres. Inclusive a com a maior votação entre todos os candidatos, Cátia do Doro (Pros), que retorna à Câmara depois de um mandato ausente.

Ela estará junto com Ana Maria Correia, que já foi vereadora, Maria do Neno (PSC), reeleita, e duas novidades: Diva do Oliveira (DEM) e Edna Castro (CID).

Outros reeleitos são Alaor do Cubatão (DEM), Paulo Araújo (PP) e Itamar Cidral (CID). Os novos são Fabiano da Caieiras (PSD), Felipe Puff (DEM), Ademir da Balsa (DEM), Juliano Petruquio (MDB) e Ricardo Borba (REP).