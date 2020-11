Litoral: Surpresa em Matinhos e reeleição em mais duas cidades

A derrota do ex-prefeito Eduardo Dalmora (PL) para o vereador Zé da Ecler (Podemos), em Matinhos, foi a maior surpresa das eleições deste ano no Litoral. Foram 7.987 votos (43%) do vereador contra 7.133 (38%). Os demais candidatos foram: Dr Paulo Poli (PL), com 11%, Cíntia Pliszka (PT), 7%, Nelson Pele (PMN), 1%, e Elton (Avante) 0,3%.

Em Pontal do Paraná, Rudão Gimenes (MDB), o filho do ex-prefeito Rudisney Gimenes, já falecida, atingiu 46%. Em seguida vieram Edgar Rossi (PSD), 41%, Delegado Lucio Lugli (PMN), 7%, Professora Tati (PT), 3%, Mauro Zampieri (PSL), 3%, Alfredo Parodi (PSDB), 1%, e Josias Milano (PTC), com 0,12%.

Além de Roberto Justus em Guaratuba, mais 2 prefeitos se reelegeram.

O atual prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque (Podemos), foi reeleito com quase 50% dos votos (49,5%). A confirmação de sua candidatura está sendo julgada, como informa o site do Tribunal Superior Eleitoral. Em segundo lugar, vem o vereador Adriano Ramos (Republicanos (37%), seguido de Alceu Maron (Pros), 9%, Baka Filho(PDT), 2%, Fabiano Vicente Elias (Cidadania), 1%, Julinho Lima (Patriota), 0,6%, Manoel Barbosa (PCdoB), 0,5%, Pichaco Nascimento (DEM), 0,5%, Marco Sukita (PV), 0,35%, e Emmanuel Lobo (PCO), 0,14%.

Também teve reeleição em Antonina, com o prefeito Zé Paulo (PSD), alcançando 59%. A ex-prefeita Mônica (Cidadania), teve 30%, a atual vice-prefeita Dra Valéria (Patriota), 4%, Edson Frangolão (Pros), 4%, e Erick Mendes (MDB), 2%.

Em Morretes, Junior Brindarolli (PSD) foi eleito com 46%. O atual prefeito Marajá (Podemos) fez 26% dos votos, seguido de Ariel Conforto (Republicanos), 15%, Clodoaldo Alysson Cantor (Pros), com 11%, e Veiga (PDT), com 1%.

Em Guaraqueçaba, a ex-prefeita Lilian Ramos Narloch (PSC) teve 2.025 votos (36,2%) e venceu apertado o atual prefeito Ariad Junior (PSD), com 1.845 votos (33%), seguido por Alessandro Soares (PTC), com 684 votos (12,2%), Paulo Afonso (PP), com 561 e 10%, Geraldo Cunha (CID), com 319 e 5,7% e Abelardo, 159 e 2,8%.