Matinhos tem mais duas mortes por covid

Mais 2 moradores de Matinhos faleceram em decorrência da covid-19, confirmou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (18). A cidade teve quatro mortes pela doença nas últimas duas semanas e soma 22 óbitos por covid. O Litoral chega a 199.

Também foram registrados mais 82 casos nos sete municípios litorâneos: Paranaguá (46), Guaratuba (16), Matinhos (11), Morretes (6), Antonina (1), Pontal do Paraná (1) e Guaraqueçaba (1).

Já são 8.965 casos confirmados e 7.131 pacientes recuperados.

No Paraná, a Sesa registrou hoje mais 1.328 casos e 35 mortes. Já são 243.654 casos e 5.742 mortos, com 182.677 recuperados.

O Ministério da Saúde confirmou hoje 34.091 casos e 756 óbitos no Brasil. Já houve 5.945.849 casos e 167.455 mortes por covid-19 no país, com 5.389.863 pessoas recuperadas.