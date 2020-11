Prefeitura de Guaratuba faz convênio com Sesc Saúde Mulher

A Prefeitura de Guaratuba firmou convênio com o Sistema Fecomércio Sesc-Senac para realização de exames preventivos para as mulheres. O acordo do programa Saúde Mulher foi assinado pelo prefeito Roberto Justus no início deste mês e o lançamento oficial foi feito nesta quarta-feira (18), no Sesc Caiobá, pelo secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, e pelo gerente regional do Sesc PR, Emerson Sextos.

A ação consiste em realizar exames de rastreamento de câncer de mama (mamografia) e de rastreamento de câncer de colo de útero (papanicolau) na unidade móvel estacionada no Sesc Caiobá. As mamografias atendem ao público de mulheres com idade entre 50 e 69 anos e o papanicolau entre 25 e 64. Os exames já começaram na segunda-feira, 16 de novembro, e serão feitos até o dia 4 de dezembro. Vans das secretarias da Saúde e do Bem Estar e Promoção Social levam as mulheres de Guaratuba já cadastradas até Matinhos.

O secretário Gabriel Modesto explica que serão feitos 180 exames e que esse convênio vai ajudar a suprir a demanda reprimida em virtude da pandemia. Desde o mês passado também já estão sendo feitas mamografias em Guaratuba em um laboratório conveniado com o SUS.

A diretora da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, Maricel Auer, também estava presente ao lançamento da ação. Parte do público-alvo dos exames é atendida pelos programas da Secretaria do Bem Estar, como os grupos da terceira idade. Também estavam presentes as diretoras da Secretaria da Saúde Eliane Rodrigues, Aleyse Gramigna e Klebia Travassos.