Guaratuba vai ampliar e profissionalizar coleta seletiva de recicláveis

A coleta seletiva de Guaratuba conta agora com o dobro de caminhões. Além dos 2 veículos do município que já estavam em operação, foram contratados mais 2 através de licitação. Os novos veículos foram entregues nesta quinta-feira (19). Todo o material é destinado à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – Acamares Pôr do Sol, que administra o a usina de reciclagem no barracão do município.

O prefeito Roberto Justus acompanhou a entrega à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que administra a usina de reciclagem do município, e falou da expectativa na melhora do serviço: “Vamos ter mais bairros atendidos pela coleta e isso vai aumentar o volume do material recolhido”, comentou.

De acordo com o prefeito, esse é “o ponta pé inicial” para a profissionalização do sistema de coleta de recicláveis. “Vamos investir na usina e contratar as pessoas que trabalham lá no barracão. Temos uma longa caminhada pela frente, mas que, com certeza, haverá um benefício para a cidade, para o meio ambiente e também para os trabalhadores envolvidos na cadeia econômica da reciclagem”.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Adriana Fontes, informou que os novos roteiros da coleta seletiva entrarão em vigor em 15 dias. “Esses caminhões vão passar de rua em rua da cidade, nos bairros e inclusive na área rural”, disse. A secretária informou ainda que será feita uma nova campanha de divulgação dos roteiros e de orientação para separação do lixo. “Também vamos fazer curso de capacitação para trabalhadores da usina de reciclagem”, completou.