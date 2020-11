Covid-19: Litoral tem 24 casos e Paraná atualiza informe com 3.569 confirmações

A Secretaria de Estado da saúde confirma 24 novos casos de covid-19 no Litoral, neste sábado (21): 11 em Antonina, 7 em Matinhos, 3 em Guaratuba, 2 em Paranaguá e 1 em Morretes.

A região tem 9.121 casos nas sete cidades: Paranaguá (5.509), Guaratuba (1.032), Antonina (791), Morretes (617), Pontal do Paraná (558), Matinhos (551) e Guaraqueçaba (63). Proporcionalmente ao número de habitantes, as cidades com mais casos confirmados continuam sendo Antonina, Morretes e Paranaguá. Em mortes, Antonina, Morretes e Guaratuba. Confira o gráfico.

No Paraná, a Sesa confirma que os casos voltaram a aumentar. Foram novos 1.798 casos e 14 mortes confirmadas neste sábado. Também foram incluídos 1.771 casos que ocorreram entre 23 de maio a 19 de novembro, que estavam com investigação. O total de casos registrados hoje no Informe da Covid é de 3.569 pessoas com a doença. Já são 251.935 casos e 5.794 mortes por covid no Estado.

Até a publicação desta notícia, o Ministério da Saúde não havia divulgado o total de casos no Brasil neste sábado. Atualizaremos quando forem divulgados.